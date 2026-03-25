La città ricorda don Gianfranco Tabarini a 25 anni dalla scomparsa

Alla frazione Noga si terrà una serata organizzata dalle parrocchie di Villadossola in ricordo del compianto don Gianfranco Tabarini nel venticinquesimo anniversario della morte. Il 30 marzo alle 18 sarà celebrata la messa nella chiesa della Noga seguirà alle 19.15 “A cena con Gianfi”.

Un ritrovo conviviale con immagini, testimonianze, nella Canva sotto la chiesa (Prenotazioni a Maria Cristina 340-1507494 o Alessandra 335- 6199302). Il costo della cena preparata dal Gruppo della Noga sarà di 20 euro.

Don Gianfranco Tabarini nasce a Beura il 26 settembre 1937. Il suo primo incarico sacerdotale lo svolge, per un anno, a Varzo, poi resta ventisei anni a Villadossola, prima come Coadiutore dell’altrettanto amato prevosto don Camillo Nobile, succedendo a don Germano Zaccheo, poi come parroco. Nel 1991 viene chiamato a Novara come Vicario dei laici e infine ritorna in Ossola nel 1996 per cinque anni come parroco a Domodossola.

E' morto il 27 marzo 2001. Don Gianfranco Tabarini è stato collaboratore de il Popolo dell'Ossola con riflessioni e approfondimenti sulla vita della chiesa locale, inoltre è stato il fondatore dell'Avas Ossola Associazione Volontari Assistenza Sanitaria. A Villadossola la parrocchia ha intitolato un centro di Accoglienza maschile a don Gianfranco Tabarini, mentre il comune gli ha dedicato una piazzetta.