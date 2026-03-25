Villadossola divisa sul referendum

Villadossola si è divisa a metà nel referendum costituzionale sulla magistratura. La seconda città dell’Ossola ha votato al 51,84 per cento a favore del Sì, il No ha raccolto il 48,16.

I votanti sono stati 3.017 su 5.089 elettori, pari al 59,28 per cento. Erano, come sempre, 9 i seggi aperti: 3 al Centro, 3 nella zona Sus, 2 nella zona Nord (Villaggio operaio e dintorni) e uno alla Noga.

In 5 seggi ha vinto il No, in 4 il Sì. Il voto favorevole alla riforma ha registrato il massimo al seggio 8 (zona Nord) con il 60,79 per cento dei voti. Il massimo il No l’ha toccato al seggio 4 seggio nella zona Sud con il 58,04 per cento.

Il No ha vinto nel seggio 1 al Centro (52%), in tutti i tre seggi della zona Sud (58,04 -50,43 - 53,41) e al seggio della Noga (52,76).

Il Sì è prevalso in due dei tre seggi del Centro (57,59 al seggio 2 e 54,97 al 3), poi nei due seggi della zona Nord (54,11 al 7 e 60,79 all’8).