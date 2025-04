Linea Domodossola-Milano, treni fermi per i ponti del 25 aprile e 1° maggio

Non si placano le polemiche sulle chiusure di alcuni tratti della linea ferroviaria Domodossola-Milano programmate da Rfi in diversi periodi del 2025, e in particolare nel corso della stagione turistica. Arriva infatti da Trenord – sulla nuova sezione del sito e dell’applicazione dedicata proprio ai cantieri – la notizia dell’interruzione del servizio da venerdì 25 a domenica 27 aprile a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale della linea. Stop, dunque, alla circolazione dei treni tra Arona e Domodossola, con l’istituzione di un servizio di bus sostitutivi, proprio durante il primo ponte primaverile, quello della Festa della Liberazione. Il primo di una lunga serie di ponti e festività che dovrebbero dare il via alla stagione turistica nel Vco, ma che di fatto sarà penalizzato dalla mancanza di un collegamento diretto tra la Lombardia, il lago Maggiore e le valli ossolane.

Modifiche alla circolazione anche per il ponte della Festa dei Lavoratori: nel periodo compreso tra il 1° e il 4 maggio, infatti, sono previsti ulteriori lavori di potenziamento della linea, con l’interruzione della circolazione dei treni fra Sesto Calende e Gallarate. Anche in questo caso sarà istituito un servizio di bus sostitutivi.

Quella del 25 aprile non sarà, tra l’altro, l’unica interruzione prevista per questo mese: già questo fine settimana, dalle 22.40 si sabato 5 alle 5.25 di lunedì 7 aprile sarà interrotta la circolazione tra le stazioni di Gallarate e Rho. I treni della linea Domodossola-Milano Centrale circolano dunque tra le stazioni di Gallarate e Domodossola e, con modifiche di numerazione e orario, tra Milano Centrale e Rho. I treni della linea Domodossola-Milano Porta Garibaldi, invece, circolano tra Gallarate e Arona/Domodossola.