Tavan, una donazione da 1000 euro alle parrocchie domesi

Un’importante donazione è stata effettuata dalla Redazione Tavan alle parrocchie dei Santi Gervaso e Protaso e di Sant’Antonio di Domodossola. La redazione ha infatti devoluto complessivamente 1000 euro, suddivisi in 500 euro per ciascuna parrocchia. “Questo gesto di attenzione e vicinanza - fanno sapere dalle parrocchie - rappresenta un importante segno di sostegno alla vita delle nostre comunità e alle attività pastorali e caritative che quotidianamente portiamo avanti. La donazione non è soltanto un aiuto concreto, ma anche un incoraggiamento prezioso a proseguire con rinnovato impegno nel servizio alle persone e nel mantenimento dei nostri spazi di incontro e di preghiera. A nome delle due parrocchie, dei sacerdoti e di tutte le comunità parrocchiali, rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Redazione Tavan per la sensibilità dimostrata e per la costante attenzione al bene comune”.