Rimpasto in Regione Piemonte, Cirio nomina Daniela Cameroni assessore all’Istruzione e alla Formazione

Nella giornata di oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha designato Daniela Cameroni, assessore della giunta regionale assegnandole le deleghe a Istruzione, merito e diritto allo studio universitario, Formazione professionale e Rapporti con le società a partecipazione regionale.

Daniela Cameroni, novarese, classe 1977, imprenditrice, dal 2024 è consigliera regionale nel gruppo di Fratelli d’Italia e prende il posto della consigliera Elena Chiorino. Al vicepresidente Maurizio Marrone, vengono affidate le deleghe al Lavoro e welfare aziendale che si uniscono a quelle alle Politiche sociali e dell’integrazione socio-sanitaria, Emigrazione e cooperazione decentrata e internazionale, Usura e beni confiscati, Politiche della casa, delle famiglie e dei bambini.

"Auguro un buon lavoro al nuovo assessore che già nel suo impegno in Consiglio regionale, alla vice presidenza della V Commissione, ha saputo dimostrare equilibrio, impegno e competenza che saranno molto utili nell’esercizio dell’attività da assessore. Si occuperà di deleghe importanti portando avanti i tanti progetti avviati in questi anni. Maurizio Marrone riceve la delega al Lavoro che abbiamo voluto tenere associata alla vicepresidenza a conferma di quanto per noi questo sia uno temi strategici e prioritari dell’azione di governo" dichiara il presidente della Regione Piemonte, che, condividendo le riflessioni pervenute in questi giorni anche dal mondo del lavoro, rende noto che la direzione regionale che si occupa di Formazione e Lavoro resterà unita per consentire massima sinergia operativa e amministrativa alle due deleghe. Nelle prossime ore il presidente sottoscriverà gli atti amministrativi di nomina.