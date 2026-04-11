Corsa in montagna, nasce la But Warm Up

Venerdì 3 luglio debutterà But Warm Up, una gara di 8 km che si svolgerà sulle strade della piana di Formazza: una sorta di riscaldamento per gli atleti, ma anche per gli organizzatori e i volontari, in vista di But Formazza, in programma la settimana successiva, l’11 luglio, nei maestosi scenari alpini dell’Alta Val Formazza.

Formazza Event, per l’organizzazione di But Warm Up, ha siglato una partnership con la Croce Rossa Italiana Comitato di Domodossola, unitamente all'unità territoriale di Formazza, il cui supporto è indispensabile anche per But Formazza. Grazie a questa collaborazione But Warm Up diventerà anche un momento di promozione e di sostegno all’attività della Croce Rossa sul territorio.

La gara del 3 luglio sarà quindi non solo un momento agonistico, ma anche e soprattutto una festa in vista per caricarsi in vista del weekend successivo. Formazza Event sta infatti pensando anche a un intrattenimento musicale sempre nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Orari di partenza, modalità di iscrizione e programma definitivo saranno comunicati in seguito.