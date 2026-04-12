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Sport | 12 aprile 2026, 15:05

Ciclismo, Milani secondo alla cronometro in provincia di Lecco

Tra gli esordienti primo anno, sedicesimo è giunto Nikolas Pioletti

Tommaso Milani sul podio nel lecchese

Tommaso Milani sul podio nel lecchese

Ottimo secondo posto per Tommaso Milani al 7° trofeo Dino Pietrella 16° Criterium della provincia di Lecco di ciclismo esordienti secondo anno. Nella gara a cronometro svoltasi a Valmadrera, Milani del Pedale Ossolano si è piazzato dietro il vincitore Oliver Ceppi  (Busto Garolfo)  staccato di 3’63’’. Terzo Jacopo Altare (Vigor Cycling Team). Del Pedale Ossolano da segnalare il 55° posto di Riccardo Boldini.

Tra gli esordienti primo anno, Nikolas Pioletti è giunto 16° nella prova vinta da Manuel Pupillo  (Team Senaghese Guerini)

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