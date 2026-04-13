A Roberto Giacomotti e Sara Locatelli la XXVII edizione della Mezza Due Laghi

Roberto Giacomotti e Sara Locatelli vincono la 27^ edizione della Mezza Due Laghi; per Giacomotti, atleta della Sport Project VCO, una giornata da incorniciare perché tagliando il traguardo in 01h08:08 ha stabilito il nuovo record del percorso correndo in solitaria per tutta la gara.

Si è conclusa così al Pala Cipir di Gravellona Toce, la XXVII Mezza Due Laghi, evento Bronze Label Fidal organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D in una giornata nuvolosa e per nulla calda, ideale per le prestazioni al massimo livello degli atleti.

Il tracciato da cartolina tra il Lago Maggiore ed il lago di Mergozzo, veloce ed emozionante che ha preso il via dal Palazzetto dello Sport Pala Cipir in simultanea per le distanze ufficiali di Mezza Maratona e 10 km omologate Fidal, entrambe anche in versione non competitiva, in un percorso unico, veloce ed in mezzo alla natura. Gli atleti hanno corso dapprima in direzione dello splendido borgo di Feriolo, costeggiando il Lago Maggiore, attraversando poi i Comuni di Mergozzo e Ornavasso, tagliando poi il traguardo al Pala CIPIR.

I Numeri

850 iscritti con il 29,96% di quote rosa; 18 Paesi al via con in testa la Svizzerai, Francia e Regno Unito insieme alla Svezia. Il richiamo della 27^ edizione della Mezza Due Laghi è arrivato fino ai paesi sudamericani Brasile, Venezuela ed Ecuador. L’Italia è stata ben rappresentata con i numeri importanti della Lombardia con 404 presenze, Piemonte (323) Emilia Romagna (20). Sono 193 i team sportivi che si sono iscritti alla gara, con 21 atleti della Podistica Arona ed altrettanti della Virtus Groane.

I più giovani rappresentanti sono stati Thomas Colombo e Sofia Minoggio entrambi di 18 anni. Hanno compiuto gli anni nel giorno della Mezza Due Laghi: Cristina D’Anna, Danilo Sortino e Francesco Tavella.

I risultati di gara

Festeggia la vittoria nella 27^ edizione della Mezza Due Laghi Roberto Giacomotti (Sport Project VCO) che taglia il traguardo, stabilendo un nuovo record sul percorso, in 1h08:08, mentre spettacolare la volata per il secondo posto conquistato da Andrea Geddo (Luciani Sport Team) con 1h11:00 inseguito dal compagno di squadrea Luca Ronchi (Luciani Sport Team) con 1h11:01. “La gara è andata molto bene, ho corso in solitaria dall’inizio alla fine. Giornata per correre top perché era nuvolosa, non faceva caldo ed alla fine il tempo ha tenuto. Correre sulle strade vicino a casa è sempre piacevole ed è stata per me una gara e un buon test per le prossime competizioni, sono contento del risultato e della vittoria.” così Roberto Giacomotti.

Al femminile vince Sara Locatelli (Sport Project VCO) con 1h22:56, seguita da Erika Padova (Run Card) al traguardo con 1h23:30 seguita da Lucia Cozzi (GS Fulgor Prato Sesia) con 1h26:16. Il commento a caldo della vincitrice Sara Locatelli: “Sono molto contenta di questa giornata, ho fatto un tempo inaspettato ma stavo bene e ho dato il mio massimo. Mi sono divertita e volevo fare i complimenti agli organizzatori per questo percorso bellissimo e me lo sono goduto appieno poi era presente la mia famiglia a sostenermi e questo non ha prezzo”

I risultati nella 10 km

Nella 10 km i primi a presentarsi al traguardo sono stati il giovane Thomas Colombo (Varese Atletica) con 31:00 seguito a distanza di sicurezza da Patrick Francia (Atl Reggio ASD) con 31:31 e Matteo Fodrini (Sport Project VCO) con il terzo tempo di 33:32. Soddisfatto Thomas Colombo: “Un percorso dove mi sono sentito appieno nelle mie forze correndo in un panorama davvero mozzafiato. Complimenti agli organizzatori e volontari”. Al femminile a tagliare il traguardo per prima è stata Beatrice Vignati (US Sangiorgese) con 39:29, seguita da Valentina Bianco (Ostuni Runner’s) con un tempo di 41:56 e Giulia Franzi (Urban Runners) con 42:26. “Mi ero preparata molto per questa competizione e sono davvero contentissima di essere arrivata prima” ha dichiarato al traguardo la vincitrice della 10 km, Beatrice Vignati.

27^ partecipazione per Gianni Morandi, Sindaco di Gravellona Toce: “Molto orgoglioso di esserci come ‘Senatore’ avendo partecipato a tutte le ventisette edizioni. Tante edizioni equivalgono a tante emozioni. Ogni partecipazione ha significato per me divertimento e gioia. La mia mente pensa sempre a quel gruppo di volontari che pensò negli anni ‘90 a questa manifestazione.”. Grande soddisfazione per il presidente di Sport Pro – Motion, Paolo Ottone. “Sono molto contento di come si sia svolta la 27^ edizione. I miei ringraziamenti più sentiti all’organizzazione formata da uno staff eccezionale, ai runner che hanno scelto di vivere appieno questa manifestazione, grazie a tutti i partner, alle istituzioni ed al fondamentale gruppo di volontari ed addetti alla sicurezza. E’ stato bello vedere in tutti voi grande entusiasmo e professionalità; arrivederci alla prossima edizione.”