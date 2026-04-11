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Vigezzo | 11 aprile 2026, 14:27

Pro Loco Santa Maria Maggiore, si vota il nuovo direttivo

Il 21 maggio assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche: invito alla partecipazione per il tesseramento 2026

Pro Loco Santa Maria Maggiore, si vota il nuovo direttivo

Il mandato della Pro Loco Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno è in scadenza. L’ente è pronto alla chiamata a raccolta dei soci. In occasione dell'assemblea ordinaria dei soci del prossimo 21 maggio alle 21 (Sala Mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio) si terrà la votazione per l'approvazione del bilancio 2025. 
Verrà eletto anche il nuovo direttivo: potranno partecipare all'assemblea tutti coloro che saranno in regola con il tesseramento 2026.

Marco De Ambrosis

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