Druogno si è colorata di rosa per l'iniziativa solidale Just The Woman I Am FOTO

Grande partecipazione a Druogno per l'iniziativa solidale “Just The Woman I Am”, svoltasi domenica 12 aprile lungo la ciclopedonale che collega Sasseglio a Coimo. L'evento, promosso dal comune di Druogno in collaborazione con la Cooperativa Sfera, ha visto una significativa partecipazione di cittadini, famiglie e appassionati di attività all'aria aperta. Per la precisione sono stati 263 gli iscritti – con la presenza anche di numerosi bambini – alla manifestazione dedicata al sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro che ha unito sport, sensibilizzazione e impegno sociale. La camminata ha offerto ai presenti l'occasione di condividere un momento immersi nella natura: lo scopo dell'evento è inoltre quello di valorizzare l'aspetto storico del sentiero, soffermandosi in particolare modo sul ruolo ricoperto dalle donne che un tempo percorrevano quel percorso per trasportare a spalla la segale dal Mulino di Sasseglio al forno del pane di Coimo.

La quota di partecipazione, fissata a un minimo di 20 euro, contribuirà concretamente al finanziamento della ricerca sul cancro, obiettivo centrale dell'iniziativa. L'evento ha rappresentato non solo un'importante occasione di raccolta fondi, ma anche un momento di sensibilizzazione sui temi della prevenzione, dei corretti stili di vita e dell'inclusione. Grande soddisfazione espressa dagli organizzatori per la riuscita della giornata, resa possibile anche grazie al supporto delle associazioni locali e dei volontari: “Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione - commenta Aretha Mietto, a nome degli organizzatori - sono iniziative importanti che vanno sostenute e promosse. Vogliamo ringraziare i sindaci della Valle Vigezzo che hanno voluto partecipare all'iniziativa, il sottosegretario regionale Alberto Preioni per la sua presenza, i volontari che hanno dato il loro contributo, il Soccorso Alpino e l'Ambulanza Vigezzo per il servizio prestato e tutte le associazioni che ci hanno dato una mano nell'organizzazione. Grazie a queste nuove collaborazioni con associazioni e esercenti del territorio riusciremo a devolvere anche il ricavato, al netto delle spese, del punto ristoro organizzato in occasione dell’evento". L'evento si è svolto grazie al patrocinio di Vigezzo ti Aiuta, provincia del Verbano Cusio Ossola, Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Provinciale Vco e Centro Sportivo Italiano Verbania. Just The Woman I Am, alla sua terza edizione, si conferma così un appuntamento capace di coinvolgere e unire il territorio, dimostrando come anche realtà locali possano contribuire in modo significativo a una causa di grande valore sociale.