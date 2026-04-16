I viaggi di Andrea Moroni a La Cinefoto

Venerdì 17 aprile, alle 21, sarà la volta del "socio viaggiatore” Andrea Moroni a presentare tre progetti fotografici a La Cinefoto di Domodossola. Si tratta di progetti realizzati in bianco e nero, ma che offrono soprattutto una certa tendenza alla sperimentazione fotografica.

“Ritorni in Grecia” è una raccolta di immagini scattate nel corso di molti viaggi in terra ellenica, dal 2011 al 2025. Vedremo una Grecia alternativa e autentica, dai siti archeologici ai lati meno turistici delle isole dell'Egeo.

“Europa Express” è un collage di fotografie tratte dai viaggi degli ultimi anni in città europee e loro dintorni. Street photography e non solo...

“Wisborg: un arrivo (1834-1922-2025)” è un reportage dedicato a una città immaginaria del Nord Europa in compagnia di un famoso... vampiro del cinema!