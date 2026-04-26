Palio degli asini: trionfa Cattagna davanti a Piaggio e Colla FOTO e VIDEO

È stata la frazione Cattagna a conquistare l’edizione 2026 del Palio degli asini di Varzo, al termine di una gara combattuta e seguita da tantissimi spettatori accorsi lungo il percorso in una domenica baciata dal sole. Alle sue spalle si sono classificati Piaggio, secondo, e Colla, che ha chiuso al terzo posto.

Subito fuori dal podio si è piazzata Bertonio, seguita nell’ordine da Castello e Fontana. Non sono invece riuscite a concludere la corsa Coggia, Alneda e Pasqué, tutte fermate da cadute durante la competizione.

Da segnalare infine la squalifica della coppia Altreggiolo-Riceno, esclusa per la perdita del cappello con le orecchie, elemento obbligatorio del regolamento. Una giornata che ha confermato ancora una volta il grande richiamo e il valore tradizionale dell’evento per tutta la comunità.