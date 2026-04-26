Ciclismo: Francesca Barale al via oggi nella Liegi-Bastogne-Liegi

Ci sarà anche l’ossolana Francesca Barale oggi alla Liegi-Bastogne-Liegi, la classica che, giunta alla decima edizione, non ha nulla da invidiare alla versione a maschile della competizione. Le atlete dovranno affrontare 156 km e 2830 metri di dislivello. L’unica italiana ad avvicinarsi alla vittoria è stata l’altra ossolana, Elisa Longo Borghini, con due secondi posti nel 2023 e nel 2024.

Intanto ieri si è svolto il nono trofeo Bcc Brianza e Laghi, corso ad Alzate Brianza, che ha visto la vittoria di Pietro Bonini (Ronco Maurigi Delio Gallina), per esordienti 2° anno. Il Pedale Ossolano ha visto piazzarsi 11° Tommaso Milani.