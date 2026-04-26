Buoni risultati per gli atleti della Caddese nel fine settimana

Successi al 12^ Meeting della Liberazione di Verbania per i giovani atleti della Asd Caddese. Nella categoria ragazzi vittoria di Martino Aleotti nei 1000 metri che con il risultato di 3’13’75 abbassa notevolmente il suo record personale, ottenendo anche un meritato terzo posto nel triathlon. Nella categoria cadetti sulla stessa distanza conquistano rispettivamente il primo e il secondo posto del podio Luca Bartoli 2’41”36 e Andrea Fontana 2’52”60, superando anche in questo caso i loro record personali. Ottima prestazione, infine, per Alyssa Brizio che nella prova dei 1500 metri ottiene il secondo posto nella categoria allievi con il tempo di 4’52”58 che le garantisce anche il quarto posto nella classifica assoluta.

Nella stessa giornata si è svolta anche l’edizione 2026 della “Coor sota ul Cistela” a Baceno che ha visto la partecipazione di molti atleti biancoverdi. Da menzionare il primo posto femminile nel mini giro di Lucrezia Cameroni, il quarto posto per Martina Prini e il settimo per Eleonora Prini. Sesto posto per Matteo Fontana che ha dovuto confrontarsi con atleti più grandi di lui e infine ottimo secondo gradino del podio per la giovanissima Camilla Fantone.