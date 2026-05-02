Una giornata di giochi e musica all’Aprile Varzese

Penultima giornata di festa a Varzo per l’Aprile Varzese. Sabato 2 maggio il tendone si apre alle 9.30 e a partire dalle 10.00 prendono il via i tornei individuali di burraco a cura del Gruppo Anziani Valle Divedro in collaborazione con gli Amici di Crodo. Il torneo proseguirà per l’intera giornata, con due partite al mattino e tre nel pomeriggio. Al termine, le premiazioni.
Alle 12.30 il pranzo e alle 19.30 la cena a cura dell’associazione Amici dei Donk che propone il proprio speciale menu. A seguire una serata dedicata alla musica nei ’90 con la band Special 90. I partecipanti possono presentarsi vestiti a tema: i costumi più belli saranno premiati.