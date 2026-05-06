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Premosello, torna la &quot;Festa degli enti&quot;
Premosello, torna la "Festa degli enti"
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Eventi | 06 maggio 2026, 15:25

Premosello, torna la "Festa degli enti"

Dal 15 al 17 maggio tre giorni di iniziative, musica e buon cibo

Premosello, torna la &quot;Festa degli enti&quot;

Torna a Premosello nel mese di maggio l'evento comunitario “Festa degli enti”, organizzato dalla Pro Loco di Premosello in collaborazione con gli enti che operano in paese. L'appuntamento prevede tre giorni di festa il 15, il 16 e il 17 maggio nell'area attrezzata di via Fovanna.

L’apertura del servizio bar cucina e griglia, che poi sarà attivo per la durata delle festa, sarà il 15 maggio alle 18.00. Alle 21.30 dance party con “Super smile band”, a seguire dj set con dj Gallo. Il 16 maggio alle 18.00 apertura della festa e alle 21.00 ballo liscio e ballo di gruppo con Lando Landi. Alle 23.00 dance party con “Settesotto”. Il 17 maggio apertura della festa alle 18.00 e alle 21.30 dance party con dj Stenny.

Mary Borri

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