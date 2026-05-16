Autostrada A26, chiusure notturne tra Arona e Gravellona Toce

Autostrade per l’Italia comunica che, a causa di necessari interventi di manutenzione su alcuni viadotti dell’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri, sono previste chiusure notturne in diversi tratti.

In particolare, è prevista la chiusura del tratto compreso tra Meina e Arona in direzione Genova, dal km 170.6 al km 165.5, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 6.00 nelle notti di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 maggio. Uscita obbligatoria allo svincolo libero di Meina e possibile rientro alla stazione di Arona.

Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Gravellona Toce e Arona in direzione Genova, dal km 194.3 e il km165.5 dalle 22.00 del 22 maggio alle 6.00 del 23 maggio. Uscita obbligatoria allo svincolo libero di Verbania/Gravellona e possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

Infine, chiusura del tratto compreso tra Gravellona Toce e Baveno in direzione Genova, dal km 194.3 al km189.9 dalle 22.00 del 23 maggio alle 6.00 del 24 maggio. Uscita obbligatoria allo svincolo libero di Gravellona e possibile rientro allo svincolo libero di Baveno dopo aver percorso la SS 33.