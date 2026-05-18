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Sport | 18 maggio 2026, 14:15

Ciclismo, l'esordiente Milani primo nel Trofeo Ardens

Pedale Ossolano: nono posto per Nikolas Pioletti ; tra gli allievi sesto Edoardo Basalini

Ciclismo, l'esordiente Milani primo nel Trofeo Ardens

Tommaso Milani, portacolori del Pedale Ossolano, ha tagliato il traguardo per primo nel trofeo Ardens, prova valida pure per il campionato provinciale cuneese, corso a Casalgrasso, in provincia di Cuneo. Il ciclista del Pedale ha lasciato il secondo posto ad Andrea Racca (Ardens Cycling Team)  e il terzo a Jacopo Altare (Vigor Cycling Team). Milani (esodiente 2° anno) ha vinto alla media di 36,125 km/h la prova  sviluppatasi sulla distanza di 28,9 chilometri.

Tra gli esordienti 1° anno nono posto per il compagno di squadra Nikolas Pioletti, mentre  Didier Deini è giunto 14° e Riccardo Boldini 15° 

Tra gli allievi sesto posto per Edoardo Basalini.

re.ba.

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