Ciclismo, l'esordiente Milani primo nel Trofeo Ardens

Tommaso Milani, portacolori del Pedale Ossolano, ha tagliato il traguardo per primo nel trofeo Ardens, prova valida pure per il campionato provinciale cuneese, corso a Casalgrasso, in provincia di Cuneo. Il ciclista del Pedale ha lasciato il secondo posto ad Andrea Racca (Ardens Cycling Team) e il terzo a Jacopo Altare (Vigor Cycling Team). Milani (esodiente 2° anno) ha vinto alla media di 36,125 km/h la prova sviluppatasi sulla distanza di 28,9 chilometri.

Tra gli esordienti 1° anno nono posto per il compagno di squadra Nikolas Pioletti, mentre Didier Deini è giunto 14° e Riccardo Boldini 15°

Tra gli allievi sesto posto per Edoardo Basalini.