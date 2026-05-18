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Sport | 18 maggio 2026, 09:56

Tennis, ottimi risultati per gli atleti domesi nel campionato regionale

Leonardo Bassa ha raggiunto i quarti di finale nella categoria under 12. Secondo posto nell'under 10 per Federico Spadone

Leonardo Bassa

Leonardo Bassa

Leonardo Bassa si conferma tra i migliori interpreti su scala regionale. Al torneo valido come campionato piemontese under 12 e come selezione per gli Italiani, il portacolori della Scuola Tennis Domodossola ha fermato la sua corsa ai quarti di finale, dopo aver battuto atleti più grandi e quotati in classifica, tra cui la testa di serie numero 2 del tabellone. Una crescita continua quella di Leonardo, destinato a ritagliarsi sempre più spazio e soddisfazioni. Non è stato da meno Federico Spadone, che al Torneo Under 10 a Biella si è piazzato al secondo posto dopo aver giocato un super torneo.

Daniele Piovera

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