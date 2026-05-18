Tennis, ottimi risultati per gli atleti domesi nel campionato regionale

Leonardo Bassa si conferma tra i migliori interpreti su scala regionale. Al torneo valido come campionato piemontese under 12 e come selezione per gli Italiani, il portacolori della Scuola Tennis Domodossola ha fermato la sua corsa ai quarti di finale, dopo aver battuto atleti più grandi e quotati in classifica, tra cui la testa di serie numero 2 del tabellone. Una crescita continua quella di Leonardo, destinato a ritagliarsi sempre più spazio e soddisfazioni. Non è stato da meno Federico Spadone, che al Torneo Under 10 a Biella si è piazzato al secondo posto dopo aver giocato un super torneo.