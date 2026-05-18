Furnari concede il bis allo Slalom dell’Ossola

Damiano Furnari si conferma re dello Slalom dell’Ossola. Dopo il successo della prima edizione, il pilota della New Racing For Genova ha conquistato anche la seconda edizione della gara organizzata dall’Automobile Club Verbano Cusio Ossola, imponendosi su Elia Avrio ST 09 e vincendo anche il Gruppo E2 SC.
Alle sue spalle si è classificato Simone Miele su Skoda Fabia RS Rally2, autore di una prova spettacolare chiusa a soli 2,25 punti dal vincitore e valida anche per il successo di Gruppo A. Terzo gradino del podio per Stefano Repetto su Radical SR4, bravo a conquistare la posizione decisiva nell’ultima manche davanti a Marco Riboni su Fiat 127.
Tra gli altri protagonisti, vittoria femminile e nel gruppo RS Plus per Alessia Ferrari su Renault Clio Williams, mentre tra le storiche si è imposto Cristian Benedetto su Autobianchi A112.