Ciclismo, l'ossolano Lorenzo Soldarini conquista il Trofeo Remo Calzolari

Domenica 17 maggio il giovane ciclista ossolano Lorenzo Soldarini è stato protagonista di un’impresa a Faloppio (Como), conquistando per distacco la 39ª edizione del Trofeo Remo Calzolari. Il talento ossolano, classe 2010 in forza al Pool Cantù – Sovico – Gb Team, ha sbaragliato la concorrenza nella gara d'apertura del celebre Giro della Provincia di Como riservato alla categoria Allievi.

Il percorso di 61 chilometri si è rivelato un durissimo banco di prova. Caratterizzato da continui saliscendi e reso ancora più selettivo da una salita finale molto impegnativa, il tracciato ha frantumato il gruppo: dei 95 atleti partiti, soltanto 46 sono riusciti a tagliare il traguardo.

Soldarini ha saputo gestire le energie per poi sferrare l'attacco decisivo che ha messo in ginocchio gli avversari. La sua azione gli ha permesso di tagliare il traguardo in solitaria, mantenendo un margine di ben 52 secondi sul resto del gruppo, ciò gli ha consentito di fare bottino pieno nei passaggi in salita, conquistando matematicamente anche la maglia del Gran Premio della Montagna.