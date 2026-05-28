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Ossola | 28 maggio 2026, 17:16

Festa dell’Alpino a Masera: musica, griglia e divertimento fino a notte

Sabato 30 maggio appuntamento al Circolo L’Alpino con specialità gastronomiche, fisarmoniche e serata danzante con Lando Landi

Festa dell’Alpino a Masera: musica, griglia e divertimento fino a notte

Masera si prepara ad accogliere la tradizionale “Festa dell’Alpino”, in programma sabato 30 maggio presso il Circolo L’Alpino. Una giornata all’insegna della convivialità, della buona cucina e della musica, che prenderà il via dalle ore 12.00.

Il ricco menù proposto dagli organizzatori comprenderà aperitivo dell’Alpino, carne alla griglia, patatine fritte, panino del montanaro, formaggi nostrani e naturalmente tanto buon vino.

Nel pomeriggio spazio alla musica in compagnia delle fisarmoniche, mentre dalle 19.30 prenderà il via la serata danzante con Lando Landi. A chiudere la festa, dalle ore 23.30, il dj set firmato Bunny.

Gli organizzatori consigliano la prenotazione al numero 3204022836.

Redazione

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