Festa dell’Alpino a Masera: musica, griglia e divertimento fino a notte

Masera si prepara ad accogliere la tradizionale “Festa dell’Alpino”, in programma sabato 30 maggio presso il Circolo L’Alpino. Una giornata all’insegna della convivialità, della buona cucina e della musica, che prenderà il via dalle ore 12.00.
Il ricco menù proposto dagli organizzatori comprenderà aperitivo dell’Alpino, carne alla griglia, patatine fritte, panino del montanaro, formaggi nostrani e naturalmente tanto buon vino.
Nel pomeriggio spazio alla musica in compagnia delle fisarmoniche, mentre dalle 19.30 prenderà il via la serata danzante con Lando Landi. A chiudere la festa, dalle ore 23.30, il dj set firmato Bunny.
Gli organizzatori consigliano la prenotazione al numero 3204022836.