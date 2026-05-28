Vogogna, prorogata la convenzione per le opere di sicurezza sul Toce

Il comune di Vogogna ha sottoscritto, nelle scorse ore, la proroga di una convenzione con la regione Piemonte ed Eni Rewind per la realizzazione di lavori di adeguamento del sistema difensivo in sponda sinistra del fiume Toce nel territorio comunale.

L'originaria convenzione, sottoscritta nel novembre 2020, prevedeva una durata di cinque anni, con la disposizione che la stessa terminasse al completamento delle opere. Alla naturale scadenza, prevista per novembre 2025, i lavori non erano però ancora completati e, dunque, si è resa necessaria la proroga.

“L'attuale addendum alla convenzione - spiegano dall’amministrazione di Vogogna - consentirà di proseguire il percorso amministrativo e tecnico necessario alla realizzazione delle opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico e alla messa in sicurezza dell'area, con particolare attenzione alla tutela dell'abitato di Vogogna e delle infrastrutture presenti lungo il corso del fiume Toce. L'intervento si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione e difesa del suolo già avviate negli anni precedenti attraverso la collaborazione tra gli enti coinvolti e rappresenta un passaggio importante per garantire continuità alle procedure progettuali e autorizzative”.

Le parti coinvolte hanno dunque confermato la volontà di proseguire nella collaborazione, con un cronoprogramma che prevede il termine massimo per la fine dei lavori entro il 2031. Al conseguimento dell'obiettivo ha cooperato anche il senatore Enrico Borghi, che si è interfacciato con Eni per agevolare la sottoscrizione della proroga della convenzione.