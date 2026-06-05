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Domodossola | 05 giugno 2026, 11:00

Il capoluogo ossolano celebra i santi patroni Gervaso e Protaso

La chiesa Collegiata con la navata centrale bella e luminosa dopo i restauri è pronta ad accogliere i fedeli. Dal 10 al 19 giugno novena, concerti e la tradizionale processione per le vie del centro storico

Il capoluogo ossolano celebra i santi patroni Gervaso e Protaso

La città si prepara a festeggiare i santi patroni Gervaso e Protaso e la chiesa Collegiata con la navata centrale bella e luminosa dopo i recenti restauri è pronta ad accogliere i fedeli. Dal 10 al 18 giugno sarà recitata la novena ai santi patroni in Collegiata alle 9 e alle 17.30.. 

La Collegiata ospiterà poi due concerti mercoledì 17 giugno alle 21 quello del Coro Blu, e giovedì 18 giugno il concerto in onore dei santi patroni. 

Venerdì 19 giugno alle 20.30 sarà celebrata la messa solenne dei Santi Gervaso e Protaso a seguire la processione con la statua dei “Santini” lungo le vie Ceretti, Scappaccino, Binda, Gramsci, Bonomelli, corso Paolo Ferraris e Fratelli di Dio, piazza Repubblica, le vie Osci, Beltrami, Canuto, Monte Grappa, Paolo Silva, piazza Chiossi e piazza Chiesa . In occasione della processione la parrocchia invita inoltre gli abitanti ad abbellire e ad addobbare balconi e finestre e avvisa che all'ufficio parrocchiale è possibile ritirare delle bandiere con l'effige dei santi patroni.

Mary Borri

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