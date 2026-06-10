Villette, bambini a scuola di danza-teatro

I bambini di Villette protagonisti nella danza-teatro. Un'esperienza che è stata davvero utile per gli alunni della scuola di Villette che da alcuni anni seguono settimanalmente in orario curricolare un laboratorio appunto di danza-teatro condotto da Sara Tadina, perché gli ha permesso confrontarsi anche con altre scuole presso le quali, come a Villette, l'arte riveste un ruolo importante nella didattica. “Un grande ringraziamento – così Sara Tadina - va ai bambini, ai genitori, alle insegnanti, agli accompagnatori e alla Pro Loco di Villette che nell’ambito di "Castelli in Aria-Festival degli artisti di strada” ogni anno investe fondi e risorse per proporre alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria il laboratorio di danza-teatro”.