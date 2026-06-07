Santa Maria Maggiore, Michela Prelli confermata presidente della Pro Loco

Sono state rinnovate nei giorni scorsi le cariche della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno. Alla guida del sodalizio, in qualità di presidente, è stata riconfermata Michela Prelli, affiancata dal vicepresidente Luigi Pellegrino, dalla segretaria Ilaria Cerutti e dalla tesoriera Liliana Amici.

I consiglieri sono Patrizia Prelli, Paola Vescia, Chiara De Stefani, Sandra Vandoni, Marisa Serra e Valeria Guglielmazzi. La Pro Loco potrà inoltre contare su nuovi soci grazie all’ingresso di Matteo Borgnis, Maura Molteni e Filippo Capocefalo. La presidente Prelli ringrazia, inoltre, Maurizio Ruga, Lauro Rossi, Massimo Ciolina e Silvia Ceroni che hanno fatto parte del precedente direttivo.