A Finero l’annuale festa della Società Operaia

Grande partecipazione per l’annuale Festa della Società Operaia Valle Vigezzo, che quest’anno si è tenuta a Finero. Domenica 7 giugno i festeggiamenti si sono aperti con la Santa Messa celebrata da don Gabriele e animata dalla corale parrocchiale. La mattinata è proseguita con il giro per il paese con la banda e quindi con il pranzo al salone dell’asilo, organizzato dal Gruppo Giovani di Finero e un pomeriggio in compagnia. “Era dagli anni ‘89-’90 che non si svolgeva a Finero, è stata una bella occasione di festa questa di domenica – spiega Rocco Ramoni, consigliere di Finero della Soms. – Ringraziamo tutti gli intervenuti e coloro che hanno collaborato attivamente per la buona riuscita della giornata e collaborano a Finero con l’Operaia: in particolare, tra gli altri: Marilena Barbieri, Pietro Selva, Lucia Pironi, le donne in costume vigezzino, le amministrazioni comunali della valle. La Società Operaia a Finero è una realtà in crescita: abbiamo oltre 120 soci”.