Una mongolfiera per scoprire i segreti dell’aria: giornata speciale per gli alunni di Re

Una sorpresa davvero speciale ha accolto gli alunni della scuola primaria di Re nella mattinata di venerdì 5 giugno. Nel piazzale del Santuario di Re li attendevano infatti Carluccio Cerutti e la sua coloratissima mongolfiera, protagonisti di un incontro che ha suscitato entusiasmo e curiosità tra i bambini.

L’iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso didattico sviluppato nel corso dell’anno scolastico e dedicato all’approfondimento del tema dell’aria. Grazie alla presenza della mongolfiera, gli alunni hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino il funzionamento del mezzo, scoprendo come viene pilotato e quali principi fisici ne permettono il volo.

L’esperienza ha reso ancora più concreto e coinvolgente il lavoro svolto in classe, trasformando nozioni e approfondimenti in un’occasione di apprendimento diretta e affascinante.

A testimonianza del percorso realizzato, gli elaborati degli alunni della scuola primaria sono stati raccolti insieme a quelli dei bambini della scuola dell’infanzia in una piccola mostra dedicata al tema affrontato durante l’anno.

Con una foto ricordo, alunni e insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia di Re hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a Carluccio Cerutti per la disponibilità e per aver regalato ai bambini una giornata indimenticabile, all’insegna della scoperta, della curiosità e della magia del volo.