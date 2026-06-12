Gli anziani dell'Alzheimer Caffè alla scoperta dell'Accademia dei Runditt di Malesco

Nei giorni scorsi l’Alzheimer Caffè dell’Ossola, gestito dal servizio sociale professionale del Ciss Ossola, ha organizzato una gita all’Accademia dei Runditt di Malesco. Durante la mattinata, un gruppo di anziani con i loro famigliari e caregiver, operatori del servizio sociale e volontari del Ciss e infermieri dell’Asl Vco sono stati protagonisti di una visita guidata all’Accademia dei Runditt, dove hanno avuto la possibilità di assistere alla preparazione dei tipici runditt vigezzini.

La mattinata è poi proseguita con una visita guidata nelle vie del centro storico di Malesco con l’accompagnamento del personale dell’Ecomuseo della pietra oliare e degli scalpellini. Per raggiungere la Valle Vigezzo, il gruppo ha viaggiato a bordo della Vigezzina.

L'iniziativa, pensata per offrire un momento di serenità e stimolazione sensoriale, si è rilevata un vero proprio viaggio nel tempo e di esplorazione per molti dei partecipanti. L'uscita si è rivelata un'occasione di socialità, condivisione e convivialità per l'intero gruppo, in particolare dagli anziani e dai rispettivi caregiver, che hanno potuto vivere una mattinata in un luogo per la maggior parte dei partecipanti sconosciuto, con la possibilità di condividere una nuova esperienza culinaria. Gli operatori del servizio sociale professionale del Ciss Ossola intendono ringraziare tutti i partecipanti, in particolar modo l'associazione "Accademia dei Runditt" e l'Ecomuseo di Malesco, per la disponibilità e la cordialità dimostrate nell'esperienza realizzata per l'occasione.