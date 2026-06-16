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Eventi | 16 giugno 2026, 15:30

Escursioni guidate alle centrali Enel Green Power: riparte il programma 2026 in Ossola

Prima visita il 1° luglio alla centrale di Ponte in Val Formazza. Prenotazione obbligatoria online

Escursioni guidate alle centrali Enel Green Power: riparte il programma 2026 in Ossola

Tornano anche per il 2026 le escursioni guidate alle centrali idroelettriche di Enel Green Power in Ossola, un’iniziativa che permette a cittadini e visitatori di scoprire da vicino il funzionamento degli impianti e il patrimonio storico-industriale della valle.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 1 luglio con la visita alla centrale di Ponte, nel comune di Formazza. L’impianto, intitolato a Giacinto Motta, si trova in Alta Val Formazza, alla fine dell’abitato di Ponte, e rappresenta uno dei principali esempi di ingegneria idroelettrica della zona.

La centrale utilizza le acque dell’alto bacino del fiume Toce ed è alimentata da tre diverse derivazioni. La sua realizzazione risale al periodo compreso tra il 1933 e il 1941, ad opera della Società Edison, e costituisce ancora oggi un elemento centrale del sistema energetico alpino.

Le visite guidate rientrano nel programma delle attività promosse da Enel Green Power, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio energetico e industriale del territorio e avvicinare il pubblico alla cultura dell’energia rinnovabile.

La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria tramite modulo online disponibile al seguente link: https://forms.gle/L8MiiFhn1dVneTdN8

a.f.

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