Due nuovi commissari per la polizia di Stato del Vco

La Questura di Verbania ha accolto due nuovi funzionari di polizia che il 22 giugno scorso hanno terminato a Roma il corso di formazione. I neofunzionari, provenienti dal 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, svolto presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, hanno conseguito il master di II livello in “Organizzazione management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza”. All’esito di un anno di formazione specialistica, gli stessi completeranno in sede un periodo di tirocinio professionale. Il commissario Luigi Costanza Detto Nobile è stato assegnato al commissariato di polizia di Omegna, mentre il commissario Alberto La Spina è stato assegnato in Questura.

Il commissario Costanzo Detto Nobile, classe 1988 ha conseguito nel 2014 la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Palermo, dove ha conseguito un master in “Criminologia e studi giuridici forensi”. Dal 2014 al 2017 ufficiale dell’aeronautica militare e successivamente agente della polizia di Stato, presso la sezione di polizia stradale di Pavia e poi ufficio immigrazione della Questura di Pavia.

Il commissario Alberto La Spina, classe 1998, messinese di origine, ha conseguito nel 2022 la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma. Ha conseguito l’abilitazione forense nel 2025 presso il Distretto di Corte di Appello di Messina per poi intraprendere la carriera di funzionario di polizia.

Il questore della provincia del Vco Giancarlo Conte rivolge ai nuovi commissari i migliori auguri di buon lavoro. L’elevata preparazione nonché la forte motivazione sia professionale che per la sede di servizio, ne consentirà una rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio.