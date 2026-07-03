Voto fuorisede: avviata una petizione regionale. “Il Piemonte si attivi presso il Governo nazionale”

Il movimento Alziamo il Megafono ha avviato una raccolta firme rivolta al Consiglio regionale del Piemonte per chiedere che la Regione si faccia promotrice presso il Governo nazionale di un intervento strutturale per garantire in modo stabile il diritto di voto alle cittadine e ai cittadini fuorisede.

“L’intento è quello di rafforzare, attraverso il livello regionale, la pressione politica affinché il tema resti centrale nel dibattito nazionale e non venga ulteriormente rinviato” dichiarano Jacopo Geromin, Ilaria Lo Giudice e Nicolò Donvito, tra i primi firmatari della petizione.

La raccolta firme si inserisce in un contesto in cui, proprio nelle ultime settimane, il Parlamento ha nuovamente respinto gli emendamenti che avrebbero introdotto la possibilità di voto fuorisede nella nuova legge elettorale, confermando l’assenza di una misura strutturale nonostante le sperimentazioni adottate in passato nelle consultazioni del 2024 e 2025.

La mobilitazione promossa si basa sulla rete di studentesse e studenti costruita negli ultimi mesi attraverso il progetto di incontri e dibattiti “Due visioni a confronto”, realizzato in diverse scuole superiori torinesi in occasione del referendum giustizia: un percorso di formazione e confronto che ha coinvolto centinaia di giovani sui temi della partecipazione democratica e del valore del voto.