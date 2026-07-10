Domodossola, tre giorni di festa con gli Alpini di Calice

Tre giorni di festa con gli Alpini a Calice, dove da sabato 11 a lunedì 13 luglio si rinnova la tradizionale Festa in località Gabi Valle. L'evento, organizzato dal Gruppo Alpini di Calice, proporrà un ricco programma con buona cucina, musica dal vivo e momenti dedicati al ricordo e allo sport.

La manifestazione prenderà il via sabato 11 luglio alle 17 con l'apertura della festa e dell'AperAlpino, seguito dall'apertura della cucina e della griglia alle 19. La serata si concluderà con il ballo sulle note degli Arcangeli. Domenica 12 luglio la giornata inizierà alle 10.45 con la Santa Messa in memoria dei soci "andati avanti".

Dalle 12 tornerà l'AperAlpino e sarà aperta la cucina, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15, è in programma un torneo di calcio balilla a coppie. In serata spazio ancora alla musica con l'Arcobaleno Band.

Lunedì 13 luglio la festa si concluderà con un'ultima serata che seguirà lo stesso programma: apertura alle 17, AperAlpino, cucina e griglia dalle 19 e, dalle 21, musica da ballo con l'Arcobaleno Trio.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile gustare le specialità preparate dagli Alpini, tra cui la tradizionale trippa alla paesana e le celebri costine di Calice, accompagnate da vini, birre speciali e servizio bar. L'ingresso alle tre serate danzanti è libero e la festa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.