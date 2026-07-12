Pastasciutta antifascista alla Lucciola

Tradizionale appuntamento di fine luglio con la ‘pastasciutta antifascista dei fratelli Cervi’. Sabato 25 luglio nell’area della Lucciola a Villadossola, alle 17,30, presentazione del libro ‘’Sui passi della Resistenza’’. Itinerari e storie partigiane tra la Val Grande e l’Ossola, con la presenza dell’autore Andrea Castiglioni. Quindi un intrattenimento musicale col gruppo Cha Ka Morum e quindi alle 20 la cena con la pastasciutta offerta dall’Anpi Villadossola e dalla Fondazione ‘900 che gestisce l’area. E’ gradita la prenotazione al numero 340 5314140.
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