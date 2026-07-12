domenica 12 luglio
Un momento della serata del luglio 2025 alla Lucciola
Pastasciutta antifascista alla Lucciola
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Villadossola | 12 luglio 2026, 16:00

Pastasciutta antifascista alla Lucciola

Tradizionale appuntamento di fine luglio con l'Anpi e la Fondazione '900

Un momento della serata del luglio 2025 alla Lucciola

Un momento della serata del luglio 2025 alla Lucciola

Tradizionale appuntamento di  fine luglio con la ‘pastasciutta antifascista dei fratelli Cervi’. Sabato 25 luglio nell’area della Lucciola a Villadossola, alle 17,30, presentazione del libro ‘’Sui passi della Resistenza’’. Itinerari e storie partigiane tra la Val Grande e l’Ossola, con la presenza dell’autore Andrea Castiglioni. Quindi un intrattenimento musicale col gruppo Cha Ka Morum e quindi alle 20 la cena con la pastasciutta offerta dall’Anpi Villadossola e dalla Fondazione ‘900 che gestisce l’area. E’ gradita la prenotazione al numero 340 5314140.

Redazione

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