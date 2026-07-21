Baceno investe sulla viabilità: lavori sulla Goglio–Devero e a Croveo

Baceno interviene sulla viabilità. Il comune ha infatti affidato un nuovo intervento di manutenzione su alcuni tratti della strada comunale Goglio–Devero e sull’ingresso all’area di sosta e al cimitero di Croveo, un punto molto utilizzato da residenti e famiglie della valle.

Un intervento mirato, che punta a migliorare sicurezza e accessibilità in due zone particolarmente frequentate. I lavori, affidai all’impresa Cave di Corconio, avranno un costo di circa 154mila euro, coperto dal bilancio comunale 2026.