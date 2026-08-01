Bannio, entra nel vivo la festa della Madonna della Neve e della Milizia Tradizionale

Proseguono i festeggiamenti dedicati alla Beata Vergine Maria della Neve e alla plurisecolare Milizia Tradizionale di Bannio, uno degli appuntamenti più sentiti della Valle Anzasca. Dopo gli eventi dei giorni scorsi, il calendario entra ora nel vivo con un ricco programma di iniziative che accompagnerà il paese fino a giovedì 6 agosto.

La giornata di oggi, sabato 1° agosto, si aprirà alle 18 con l'aperitivo in piazza. Alle 20 è prevista la Santa Messa al Santuario della Madonna della Neve con la partecipazione degli ufficiali, dei pifferi e dei tamburi della Milizia Tradizionale. Dalle 21 spazio alla serata musicale in piazza con gli "Organi Geniali". Lo spettacolo pirotecnico previsto al termine della serata è stato invece annullato a causa dell'elevato rischio di incendi, mentre resta confermata l'esibizione dei Pifferi e Tamburi.

Domenica 2 agosto sarà la giornata dedicata alla Festa della Milizia Tradizionale di Bannio. Il programma inizierà alle 6 con la Messa al Santuario della Madonna della Neve, seguita dall'adunata della Milizia, dal prelievo della bandiera e dalla rivista del colonnello. Alle 9 si terrà la Messa militare con panegirico e discesa del simulacro, mentre nel pomeriggio proseguiranno la processione, la benedizione e la salita del simulacro alla cupola. Alle 17 è prevista la parata e il saluto d'onore in piazza, mentre alle 21 la serata musicale sarà affidata all'orchestra "Arcobaleno Band".

Lunedì 3 agosto, alle 19, appuntamento conviviale con il tradizionale "Giro Pizza" in piazza.

Martedì 4 agosto, dalle 18, aperitivo in piazza seguito dalla serata karaoke animata da Alex Silipo.

Le celebrazioni raggiungeranno il momento più solenne mercoledì 5 agosto, giorno della Festa votiva della Beata Vergine Maria della Neve. La giornata prenderà il via alle 5.30 con la Messa al Santuario, seguita dall'adunata della Milizia, dalla processione e dalla Messa solenne. Nel pomeriggio si terranno i vespri, la processione di ritorno, la benedizione e la tradizionale ascesa del simulacro alla cupola tra una pioggia di fiori. Alle 21 la festa si concluderà con musica in piazza ed estrazione della sottoscrizione a premi.

Il programma terminerà giovedì 6 agosto, giorno della "Madunina", con l'ufficiatura funebre in memoria dei Caduti e dei Defunti della Milizia, alla presenza degli ufficiali, dei pifferi e dei tamburi della storica formazione.