Prende il via l'80ª Festa della Lucciola: oggi il debutto tra politica, musica e sapori liguri

L'attesa è finita. Oggi, sabato 1 agosto, prende ufficialmente il via l'80ª edizione della Festa della Lucciola, storico appuntamento dell'estate ossolana che fino al 16 agosto animerà l'Area Feste di Villadossola con un ricco calendario di incontri, spettacoli, buona cucina e momenti di socialità.

La giornata inaugurale offrirà fin da subito il volto più autentico della manifestazione, capace di coniugare approfondimento politico, intrattenimento e gastronomia. Alle ore 18 il Piano Bar ospiterà il primo appuntamento del programma politico con "Voci del Piemonte", incontro dedicato ai temi dell'attualità regionale. Interverranno il segretario regionale del Partito Democratico Domenico Rossi insieme ai consiglieri regionali Simona Paonessa, Alberto Avetta, Gianna Pentenero e Domenico Ravetti. Ad aprire il confronto saranno Riccardo Brezza e Fabio Gibertoni.

Anche il ristorante della Festa inaugurerà il proprio viaggio tra le cucine regionali italiane con un menù interamente dedicato alla Liguria, proponendo specialità della tradizione come lo spaghettone al pesto con patate e fagiolini, il raviolo di pesce, la zuppa di pesce e altri piatti tipici.

La serata sarà quindi all'insegna della musica. Al Piano Bar saliranno sul palco Mellow Brown e Agofi, artisti nigeriani residenti in Ossola che porteranno i ritmi dell'Afrobeat, seguiti dal dj set di Steel dedicato ai grandi successi della musica elettronica degli ultimi anni. Nell'Arena Spettacoli spazio invece ai remix dance di Radio Manila, mentre la balera ospiterà l'Orchestra I Vicini di Casa per gli amanti del ballo.

Per tutta la giornata saranno naturalmente aperti gli stand gastronomici, dalla storica griglia alla paninoteca, passando per pizzeria, friggitoria, toppia, banco premi e ristorante self service, cuore dell'offerta enogastronomica della Festa.