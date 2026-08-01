Domobianca365 amplia il Bike Park, apre un nuovo trail di downhill

Cresce il Bike Park di Domobianca365. Sabato 1° agosto sarà inaugurato un nuovo trail dedicato agli appassionati di downhill, che dalla zona del Rifugio Baita Motti scende verso la partenza degli impianti all'Alpe Lusentino.

Il nuovo percorso si sviluppa per circa 800 metri, con 250 metri di dislivello, attraversando i boschi di larici. La partenza si trova alla Baita Motti, raggiungibile in bicicletta attraverso l'itinerario lungo la pista Prati oppure utilizzando la seggiovia, sulla quale le bici possono essere caricate sugli appositi supporti.

Il tracciato è una nuova “junkline”, caratterizzata da fondo sconnesso, rocce, radici e ostacoli naturali che aumentano la difficoltà e rendono meno prevedibile la discesa. Si tratta del quarto percorso dedicato al downhill realizzato a Domobianca365.

Al nuovo trail manca ancora il nome, che sarà scelto con il coinvolgimento degli stessi bikers. Nel corso del weekend gli appassionati potranno lasciare le proprie proposte su una lavagna posizionata alla partenza della seggiovia. Tra i suggerimenti raccolti sarà poi individuato il nome da assegnare al percorso.

Con la nuova apertura si amplia ulteriormente la rete dedicata alle biciclette della località ossolana, che raggiunge complessivamente circa 30 chilometri. Gli itinerari partono dall'Alpe Lusentino e si sviluppano verso il Moncucco, passando dalla Baita Motti, oppure scendono attraverso i boschi in direzione di Vallesone e Domodossola.

Il Bike Park si sviluppa dall'arrivo della seggiovia Prel, a quota 1.650 metri, fino all'Alpe Lusentino, a 1.089 metri. Tra i percorsi già presenti ci sono Valle degli Orti, Ski Alp e Shaggy Line, oltre ai Natural Trail Elfi, Antenne e Mulini, collegati con altri itinerari verso Vallesone e Vagna. È disponibile anche un servizio di Bike Shuttle tra Vallesone e il parcheggio dell'Alpe Lusentino, oltre alla possibilità di noleggiare bici da enduro, e-bike e biciclette per bambini e di partecipare a lezioni individuali o collettive.

Il nuovo trail sarà inaugurato in un fine settimana particolarmente dedicato alle due ruote. Sabato 1° agosto è infatti in programma anche il Memorial Molini, cicloscalata da Domodossola a Domobianca365, mentre domenica 2 agosto si svolgerà la competizione amatoriale di downhill Valle degli Orti Fast, aperta a tutti.

Il calendario estivo proseguirà poi giovedì 6 agosto con uno degli appuntamenti musicali della stagione: il concerto di Omar Pedrini nell'ambito di Musica in Quota. L'esibizione inizierà alle 11.30 al lago dell'Alpe Casalavera, a circa 1.600 metri di quota, con ingresso gratuito.