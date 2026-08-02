San Domenico porta l’Artico in piazza: Roberto Ragazzi racconta le sue spedizioni tra i ghiacci

Le grandi esplorazioni arrivano a San Domenico con una serata dedicata alla montagna, all’avventura e al rapporto tra uomo e natura. Lunedì 3 agosto alle 21, nella piazza centrale del paese, sarà protagonista l’esploratore Roberto Ragazzi, ospite del cartellone estivo 2026 della località.

Durante l’appuntamento sarà proiettato il docufilm dedicato a “Ferdasky Glacier Expedition”, l’impresa realizzata nel 2024 che ha visto Ragazzi attraversare a piedi e in totale autosufficienza il Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa, nel cuore dell’Islanda.

La pellicola accompagna il pubblico dentro una spedizione estrema affrontata in solitaria, tra le condizioni difficili del grande Nord, con l’esploratore impegnato a trainare una slitta artica con tutto il necessario per la sopravvivenza. Un racconto fatto di paesaggi incontaminati, fatica, silenzio e ricerca personale.

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per conoscere la sua più recente esperienza, “The Last Line”, nuova sfida lungo ambienti remoti e selvaggi.

L’incontro si inserisce nel programma estivo di San Domenico, che propone appuntamenti dedicati alla cultura della montagna e alla valorizzazione del territorio delle Alpi Lepontine