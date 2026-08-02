Seconda giornata alla Festa della Lucciola tra rock, musica d'autore e sapori di Sicilia

Dopo l'apertura di ieri, la Festa della Lucciola entra nel vivo con una seconda giornata ricca di musica, buona cucina e occasioni di incontro.

Il ristorante self service propone oggi un menù dedicato alla Sicilia, seconda tappa del percorso gastronomico che accompagnerà i visitatori attraverso le tradizioni culinarie italiane. In tavola saranno protagonisti ravioli di pesce, padellaccia di zuppa di pesce, fusilli avellinesi con gamberi e altre specialità dell'isola.

La serata offrirà un programma musicale capace di soddisfare pubblici diversi. Al Piano Bar salirà sul palco Alex Silipo, cantautore e musicista di Villadossola che da oltre venticinque anni propone un repertorio di grandi successi italiani e internazionali.

Grande attesa anche nell'Arena Spettacoli, dove gli Stimoli Vascolari proporranno uno spettacolo interamente dedicato ai grandi successi di Vasco Rossi, ripercorrendo alcune delle canzoni che hanno segnato la storia del rocker di Zocca. In balera, invece, sarà protagonista l'Orchestra Rubacuori con una serata danzante dedicata agli appassionati del liscio e del ballo di coppia.