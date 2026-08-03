San Bartolomeo, Villadossola si prepara alla patronale: niente falò nell'Ovesca per il rischio incendi, ma cinque giorni ricchi di appuntamenti

La festa patronale di San Bartolomeo a Villadossola quest'anno dovrà fare a meno di uno dei suoi momenti più caratteristici: a causa del perdurare della siccità e dell'elevato rischio di incendi boschivi, non saranno infatti accesi i tradizionali falò lungo il torrente Ovesca. Confermati invece i fuochi d'artificio per la sera del 24 agosto. Il programma della patronale, che prenderà il via giovedì 20 agosto e proseguirà fino a lunedì 24 agosto, sarà come da tradizione ricco tra musica, buona cucina, sport e intrattenimento.

La festa prenderà il via giovedì 20 agosto con il Villa Summer Party. Sul palco saliranno Paolo Noise, Jonny Mele e Francesco Maggioni, con l'apertura e la chiusura della serata affidate a dj Lupo Alberto. In piazza sarà inoltre possibile gustare il tradizionale fritto misto.

Venerdì 21 agosto il programma inizierà alle 18.00 con la Quatar Pass par Vila, seguita dall'apertura della cucina con il menù di mare. La serata proseguirà con la presentazione della Virtus Villadossola Calcio e, dalle 22.00, con il concerto di Timothy Cavicchini & The Gang.

Sabato 22 agosto la cucina proporrà un menù dedicato ai sapori di montagna e dalle 22.00 spazio al grande party dedicato ai successi degli anni '90 e 2000 con 90 Special.

Domenica 23 agosto la giornata si aprirà con la gara di pesca sportiva. In mattinata è previsto anche il ritrovo di auto e moto d'epoca "Non Solo Moto", dedicato al 2° Memorial Sara. Nel pomeriggio tornerà Pompieropoli, l'iniziativa dedicata ai più piccoli, mentre in serata la cucina servirà il menù ossolano. A chiudere la giornata sarà il concerto dei Fat Bottomed Boys, tribute band dei Queen.

Lunedì 24 agosto, giorno dedicato al santo patrono, alle 12.30 si terrà il tradizionale pranzo insieme. La cucina riaprirà alle 19.00 con un menù a sorpresa, mentre alle 20.15 partirà la solenne processione per le vie cittadine. Alle 21.30 il cielo di Villadossola si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico, seguito dalle premiazioni dei tornei e, dalle 22.00, dal concerto dei Superstar.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un ampio punto ristoro completamente coperto, con oltre 500 posti a sedere, e una zona ballo anch'essa interamente coperta. È già possibile prenotare i tavoli contattando la Pro Loco di Villadossola.