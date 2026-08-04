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Eventi | 04 agosto 2026, 14:05

Dieci giorni di festa per il Ferragosto Premosellese

La giornata clou il 15 agosto con il tradizionale Palio degli Asini

Dieci giorni di festa per il Ferragosto Premosellese

Entra nel vivo, a partire da venerdì 7 agosto, il Ferragosto Premosellese, in programma a Premosello Chiovenda fino al 16 agosto. Il clou è in programma proprio a Ferragosto con il tradizionale Palio degli Asini.

Il programma si inaugura venerdì alle 18.00 con l’apertura della festa e, dalle 19.00, cena con piatto a sorpresa. Dalle 21.30 musica con la Jam Party Band e dj Gallo. Gli stessi orari anche per le giornata successive, da domenica 9 a venerdì 14 agosto: ogni sera una nuova specialità in cucina e l’accompagnamento musicale di band e e dj locali.

La giornata più attesa è quella di sabato 15 agosto: a partire dalle 17.00 il paese si prepara infatti per lo storico Palio degli Asini.  A seguire, dalle 21.30 “Notti magiche Live” e dj set con Bunny. La festa si chiude domenica 16 agosto  con lo schiuma party, in programma dalle 21.30.

l.b.

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