Dieci giorni di festa per il Ferragosto Premosellese

Entra nel vivo, a partire da venerdì 7 agosto, il Ferragosto Premosellese, in programma a Premosello Chiovenda fino al 16 agosto. Il clou è in programma proprio a Ferragosto con il tradizionale Palio degli Asini.

Il programma si inaugura venerdì alle 18.00 con l’apertura della festa e, dalle 19.00, cena con piatto a sorpresa. Dalle 21.30 musica con la Jam Party Band e dj Gallo. Gli stessi orari anche per le giornata successive, da domenica 9 a venerdì 14 agosto: ogni sera una nuova specialità in cucina e l’accompagnamento musicale di band e e dj locali.

La giornata più attesa è quella di sabato 15 agosto: a partire dalle 17.00 il paese si prepara infatti per lo storico Palio degli Asini. A seguire, dalle 21.30 “Notti magiche Live” e dj set con Bunny. La festa si chiude domenica 16 agosto con lo schiuma party, in programma dalle 21.30.