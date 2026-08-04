Domodossola celebra la Madonna della Neve

La parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola festeggia la Madonna della Neve il 5 agosto con le celebrazioni di diverse messe, per dare ai fedeli più possibilità di partecipazione, nel Santuario della Madonna della Neve. La messa sarà celebrata alle 7.00, alle 9.00 e alle 18.00.

La chiesa, nelle forme attuali poligonali, è una costruzione del 1626, commissionata al maestro Bernardino Lazzaro di Val d’Intelvi e innalzata sui ripari del torrente Bogna. L’immagine della Madonna e del Bambino sopra l’altare è antecedente al santuario: l'affresco risale infatti al 1372 ed era appartenente ad un piccolo edificio di culto precedente.

Le due grandi tele del presbiterio rappresentano lo Sposalizio della Vergine e San Biagio. Sopra la porta d’ingresso nell’atrio del santuario, Carlo Mellerio, pittore di origine vigezzina, ha affrescato nel 1674 il miracolo della caduta della neve sul colle Esquilino a Roma.

All'alpe Torcelli, al Lusentino, dove è presente una cappella dedicata alla Madonna della Neve, la festa viene posticipata al 9 agosto con la celebrazione di una messa alle 15.30.