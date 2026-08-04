La Festa della Lucciola entra nel vivo: dal 7 al 16 agosto dibattiti, spettacoli e sapori regionali

Dopo i primi due giorni molto partecipati di festa, da venerdì 7, e sino al 16 agosto, riprende la 80° edizione della Festa de l’Unità alla Lucciola. La festa è caratterizzata come sempre dalla partecipazione di esponenti della politica nazionale e da dibattiti sui temi della politica locale. Si riparte venerdì 7 agosto con il confronto sulla sanità tra Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità e Gianna Pentenero, capogruppo PD Piemonte e si prosegue sabato 8 con la presenza dell'onorevole Gianni Cuperlo sul tema del PD e l'alternativa a questo Governo. Nei giorni successivi si discute di frontalieri, di "Rinascita" e della storia delle riviste politiche, delle sfide del centro sinistra e, infine, una serata per festeggiare gli 80 anni della Festa con un omaggio simbolico ai suoi volontari e alla sua storia.
Alla Festa si troverà, come consuetudine, l’ottima cucina con i suoi menù regionali, la friggitoria del pesce, le costine alla griglia, le specialità della paninoteca e della toppia, l’ottima pizzeria ed ovviamente le piadine, gli aperitivi, i cocktail, i vini da degustare. Grande spazio alle danze nella nostra rinomata balera, e alla musica allo spazio arena ed al piano bar, con cover, concertini, band rock. E poi spazio bimbi, giornata della solidarietà, banco a premi, avvenimenti sportivi e molto altro ancora.
VENERDÌ 7 AGOSTO,
ore 18.00 spazio dibattiti
IL FUTURO DELLA SANITÀ PIEMONTESE
Dibattito con Federico Riboldi, Assessore Regionale alla Sanità e Gianna Pentenero, Capogruppo PD Piemonte.
Introduce: Michela de Nicola Vicesegretaria PD VCO.
Modera Arianna Parsi giornalista Eco Risveglio
Sabato 8 agosto, ore 18.00, spazio dibattiti
IL PD E L’ALTERNATIVA
Ospite Gianni Cuperlo, Deputato PD,
in dialogo con Tiziana Amodei
Direttrice Eco Risveglio.
DOMENICA 9 AGOSTO, ore 18:00 presso area dibattiti
FRONTALIERI E DIALOGO ITALIA-SVIZZERA
Ne parliamo con:
Gigi Bacchetta CGL Novara VCO,
Romina Baccaglio CISL Piemonte Orientale
Stefano De Grandis UIL Novara VCO.
Interverranno anche rappresentanti PSI Ticino.
Modera:
Emanuele Vitale Capogruppo Progetto VCO Provincia VCO
Lunedì 10 agosto, ore 18:00 spazio dibattiti
“RINASCITA”: LA STORIA E LE RIVISTE POLITICHE
Ne parliamo con
Paolo Furia, Direzione Nazionale PD,
Marco Travaglini, redattore di “Rinascita”
Simone Oggionni, Caporedattore “Rinascita”
Modera Giacomo Molinari, segretario PD Verbania.
Martedì 11 agosto, ore 18:00 spazio dibattiti
LE SFIDE DEL CENTROSINISTRA E DEL PD
Ne parliamo con Chiara
Gribaudo, Deputata PD,
Federico Fornaro, Deputato PD
Brando Benifei, Europarlamentare PD.
Mercoledì 12 agosto, ore 18:00, area dibattiti
80 ANNI DI FESTA DELL’UNITÀ della LUCCIOLA
Intervista di Arianna Parsi a Graziano Zaretti e ai Volontari e Volontarie della Lucciola per raccontare questi 80 anni insieme. Al termine Cerimonia per l’80esimo di Festa dell’Unità.