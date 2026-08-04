La Festa della Lucciola entra nel vivo: dal 7 al 16 agosto dibattiti, spettacoli e sapori regionali

Dopo i primi due giorni molto partecipati di festa, da venerdì 7, e sino al 16 agosto, riprende la 80° edizione della Festa de l’Unità alla Lucciola. La festa è caratterizzata come sempre dalla partecipazione di esponenti della politica nazionale e da dibattiti sui temi della politica locale. Si riparte venerdì 7 agosto con il confronto sulla sanità tra Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità e Gianna Pentenero, capogruppo PD Piemonte e si prosegue sabato 8 con la presenza dell'onorevole Gianni Cuperlo sul tema del PD e l'alternativa a questo Governo. Nei giorni successivi si discute di frontalieri, di "Rinascita" e della storia delle riviste politiche, delle sfide del centro sinistra e, infine, una serata per festeggiare gli 80 anni della Festa con un omaggio simbolico ai suoi volontari e alla sua storia.

Alla Festa si troverà, come consuetudine, l’ottima cucina con i suoi menù regionali, la friggitoria del pesce, le costine alla griglia, le specialità della paninoteca e della toppia, l’ottima pizzeria ed ovviamente le piadine, gli aperitivi, i cocktail, i vini da degustare. Grande spazio alle danze nella nostra rinomata balera, e alla musica allo spazio arena ed al piano bar, con cover, concertini, band rock. E poi spazio bimbi, giornata della solidarietà, banco a premi, avvenimenti sportivi e molto altro ancora.

VENERDÌ 7 AGOSTO,

ore 18.00 spazio dibattiti

IL FUTURO DELLA SANITÀ PIEMONTESE

Dibattito con Federico Riboldi, Assessore Regionale alla Sanità e Gianna Pentenero, Capogruppo PD Piemonte.

Introduce: Michela de Nicola Vicesegretaria PD VCO.

Modera Arianna Parsi giornalista Eco Risveglio

Sabato 8 agosto, ore 18.00, spazio dibattiti

IL PD E L’ALTERNATIVA

Ospite Gianni Cuperlo, Deputato PD,

in dialogo con Tiziana Amodei

Direttrice Eco Risveglio.

DOMENICA 9 AGOSTO, ore 18:00 presso area dibattiti

FRONTALIERI E DIALOGO ITALIA-SVIZZERA

Ne parliamo con:

Gigi Bacchetta CGL Novara VCO,

Romina Baccaglio CISL Piemonte Orientale

Stefano De Grandis UIL Novara VCO.

Interverranno anche rappresentanti PSI Ticino.

Modera:

Emanuele Vitale Capogruppo Progetto VCO Provincia VCO

Lunedì 10 agosto, ore 18:00 spazio dibattiti

“RINASCITA”: LA STORIA E LE RIVISTE POLITICHE

Ne parliamo con

Paolo Furia, Direzione Nazionale PD,

Marco Travaglini, redattore di “Rinascita”

Simone Oggionni, Caporedattore “Rinascita”

Modera Giacomo Molinari, segretario PD Verbania.

Martedì 11 agosto, ore 18:00 spazio dibattiti

LE SFIDE DEL CENTROSINISTRA E DEL PD

Ne parliamo con Chiara

Gribaudo, Deputata PD,

Federico Fornaro, Deputato PD

Brando Benifei, Europarlamentare PD.

Mercoledì 12 agosto, ore 18:00, area dibattiti

80 ANNI DI FESTA DELL’UNITÀ della LUCCIOLA

Intervista di Arianna Parsi a Graziano Zaretti e ai Volontari e Volontarie della Lucciola per raccontare questi 80 anni insieme. Al termine Cerimonia per l’80esimo di Festa dell’Unità.