"Osservare l'Eclissi di Sole dai Torrioni": passeggiata e cena al tramonto a Caprezzo

Un'occasione unica per ammirare un fantastico spettacolo del cielo immersi nella natura della Val Grande. Mercoledì 12 agosto si terrà l'evento "Osservare l'Eclissi di Sole dai Torrioni", organizzato dall'Ecomuseo delle Terre di Mezzo - Comuni Terrae in collaborazione con la Pro Loco di Caprezzo e con il patrocinio del Parco Nazionale Val Grande.

Programma della giornata

Il punto di ritrovo è fissato per le ore 17:15 all'Alpe Pont a Caprezzo. Da qui, accompagnati da una guida escursionistica, si terrà una passeggiata di circa 40 minuti con un lieve dislivello, adatta anche ai meno esperti, per raggiungere la panoramica zona dei Torrioni, scelta come punto di osservazione privilegiato.

In attesa del momento dell'eclissi, per la quale verranno forniti a tutti i partecipanti degli appositi occhialini certificati per l'osservazione sicura del Sole, sarà possibile cenare insieme prenotando un cestino cena preparato della Trattoria "La Va Cascia", che comprende insalata di riso, panino, frutta, dolce e acqua.

Il rientro è previsto per le ore 21:00 lungo un tragitto che sarà adeguatamente segnalato e illuminato.

Informazioni e raccomandazioni

La quota di partecipazione per la camminata sarà di 5 euro a persona, mentre la cena pic-nic facoltativa avrà un costo pari a 10 euro.

La prenotazione è obbligatoria entro il 9 agosto contattando il numero 345 5547716 .

Si raccomanda di indossare scarpe comode e da trekking, di portare una coperta o un telo per sedersi sull'erba e una torcia elettrica da utilizzare eventualmente per il percorso di ritorno.