Emergenza idrica rientrata a Crana: concluso il supporto operativo di Acqua Novara Vco

Si è conclusa ufficialmente l'attività di supporto operativo ed emergenziale svolta da Acqua Novara Vco nel comune di Santa Maria Maggiore, avviata a seguito del provvedimento d'urgenza dell'autorità d'ambito per far fronte al grave deficit idrico che aveva interessato la frazione di Crana.

Grazie al lavoro capillare condotto dalle squadre tecniche di Acqua Novara Vco, in costante affiancamento al gestore Idrablu, l’erogazione del servizio è stata stabilizzata in modo continuo e adeguato, garantendo l’assenza di disservizi o interruzioni all'utenza. Nel corso delle operazioni, i tecnici di Acqua Novara Vco hanno portato a termine importanti azioni risolutive individuando perdite idriche, risolvendo le criticità operative legate al sistema dei pozzi e dei serbatoi e supervisionando l’attività nel suo insieme. In particolare, Acqua Novara Vco ha installato un moderno sistema di telerilevamento che consente di monitorare in tempo reale i dati principali relativi a portate e livelli di serbatoi e pozzi.

A seguito del raggiungimento dei target di sicurezza, si conclude oggi la fase di affiancamento straordinario. La gestione del Servizio Idrico Integrato torna quindi in capo esclusivamente al gestore locale Idrablu. In base agli accordi definiti con l'autorità d'ambito e tenuto conto della severità idrica in corso, i sistemi di telerilevamento temporanei installati da Acqua Novara Vco rimarranno operativi fino al 16 agosto, data entro la quale verranno rimossi per consentire a Idrablu di dotarsi di propri strumenti autonomi di monitoraggio. Al fine di scongiurare il ripetersi di simili emergenze, Acqua Novara Vco ha consegnato a Idrablu un piano d'azione preventivo strutturato in due fasi: la prima focalizzata sul mese di agosto (per gestire i picchi della stagione estiva) e la seconda programmata per il periodo settembre-dicembre.

Acqua Novara Vco ringrazia l'amministrazione comunale di Santa Maria Maggiore, l'autorità d'ambito e i cittadini per la collaborazione e la fiducia dimostrate durante l’intera durata della gestione dell'emergenza.