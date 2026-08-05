Concluso il recupero dei cinque canyonisti francesi bloccati nel Rio Rasiga

Si è concluso con esito positivo l'intervento di soccorso nel Rio Rasiga, nel territorio di Bognanco. I cinque canyonisti francesi rimasti bloccati a causa del violento temporale sono stati recuperati e tratti in salvo dalle squadre di emergenza.

I cinque, infreddoliti e provati dall'esperienza, sono stati raggiunti e accompagnati in sicurezza fuori dalla gola. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze.

Alle operazioni hanno preso parte i tecnici del Soccorso Alpino, affiancati dal personale del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), e dai Vigili del fuoco, che hanno lavorato in condizioni particolarmente difficili a causa dell'aumento della portata del torrente provocato dalle intense precipitazioni. L'intervento si è concluso con il recupero in sicurezza di tutti i componenti del gruppo.