 / Cronaca

Cronaca | 05 agosto 2026, 08:02

Concluso il recupero dei cinque canyonisti francesi bloccati nel Rio Rasiga

L'intervento del Soccorso Alpino e del Sagf in Val Bognanco si è concluso con successo. I cinque escursionisti, infreddoliti e provati dal maltempo, sono stati tratti in salvo

Si è concluso con esito positivo l'intervento di soccorso nel Rio Rasiga, nel territorio di Bognanco. I cinque canyonisti francesi rimasti bloccati a causa del violento temporale sono stati recuperati e tratti in salvo dalle squadre di emergenza.

I cinque, infreddoliti e provati dall'esperienza, sono stati raggiunti e accompagnati in sicurezza fuori dalla gola. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze.

Alle operazioni hanno preso parte i tecnici del Soccorso Alpino, affiancati dal personale del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), e dai Vigili del fuoco, che hanno lavorato in condizioni particolarmente difficili a causa dell'aumento della portata del torrente provocato dalle intense precipitazioni. L'intervento si è concluso con il recupero in sicurezza di tutti i componenti del gruppo.

News collegate:
 Cinque canyonisti francesi bloccati nel Rio Rasiga: in corso un complesso intervento di soccorso a Bognanco - 04-08-26 23:27

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore