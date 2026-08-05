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Ossola | 05 agosto 2026, 11:53

Lotto, colpo da oltre 9mila euro a Crevoladossola

La vincita nel punto vendita di via Sempione

Lotto, colpo da oltre 9mila euro a Crevoladossola

Il Lotto premia il Piemonte e in particolare l'Ossola. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 4 agosto, presso il punto vendita in via Sempione a Crevoladossola sono stati vinti 9.800 euro grazie a quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 741,6 milioni di euro dall’inizio del 2026.

l.b.

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