San Vito, oggi il secondo spettacolo piromusicale

La Festa di San Vito entra oggi nel suo penultimo giorno con un programma che unisce tradizione, motori, musica e uno degli appuntamenti più attesi dell'intera manifestazione. Dopo la giornata dedicata alle celebrazioni religiose, Omegna torna ad affacciarsi sul lago per vivere una nuova serata di spettacolo, richiamando migliaia di persone nel centro cittadino.

L'evento principale è in programma alle 21.30, quando il golfo di Omegna farà da cornice al secondo spettacolo piromusicale della 123ª edizione della festa. Ancora una volta i fuochi d'artificio, sincronizzati con la musica, illumineranno il Lago d'Orta, offrendo uno degli appuntamenti simbolo della manifestazione e tra i più seguiti dal pubblico.

La giornata prenderà il via già al mattino con il tradizionale raduno di auto e moto d'epoca, che porterà in città numerosi appassionati e veicoli storici, aggiungendo un'altra attrazione al ricco programma della festa.

In serata, oltre ai fuochi sul lago, Largo Cobianchi ospiterà anche la reunion degli Illeciti Musicali, gruppo molto conosciuto sul territorio che tornerà a esibirsi davanti al pubblico della Festa di San Vito con un repertorio capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

Per tutta la giornata continueranno inoltre gli appuntamenti di San Vito Bimbi, gli incontri del Salotto di Diderot, la Fiera del Lago e delle Valli del Cusio, l'Omegna Lake Food e la Cittadella del Gusto, che accompagneranno residenti e visitatori fino agli ultimi giorni della manifestazione.