Sagra della Patata, secondo giorno tra musica e ballo

Prosegue oggi, sabato 29 agosto, la Sagra della Patata di Montecrestese. Dopo la serata inaugurale di venerdì, la 32ª edizione entra nel suo secondo giorno con un programma che unisce la cucina della tradizione, musica dal vivo e divertimento fino a tarda sera.

La sagra aprirà alle 18 insieme allo stand della Pro Loco, dove sarà possibile acquistare le patate nostrane. Dalle 18.30 entrerà in funzione anche il ristorante con servizio ai tavoli, con i piatti della manifestazione e le proposte dedicate ai prodotti del territorio.

Due, come nelle altre serate, le aree dedicate agli spettacoli. Nell'area palco l'appuntamento è alle 21.30 con la serata danzante insieme a Stefano Teruggi.

Programma più lungo nello Spazio Giovani, dove si comincerà già alle 19 con l'aperitivo in musica. Alle 21.30 saliranno sul palco gli Organi Geniali, mentre dalle 23.30 la serata continuerà con il dj set di Dj Veleno.

Anche per la seconda serata sarà attivo il servizio navetta dalla stazione ferroviaria di Domodossola alla sagra, pensato per favorire il rientro in sicurezza. Nello Spazio Giovani, inoltre, resta confermata la scelta di non servire superalcolici.

La Sagra della Patata proseguirà domenica 30 agosto con una giornata particolarmente ricca, che inizierà già al mattino con le visite guidate e il raduno di auto d'epoca e moto Harley Davidson e continuerà fino alla sera con The Queen Tribute.